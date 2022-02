Domenica In, Mara Venier fuori controllo per Achille Lauro: "Posso avere anche cento nipoti, ma...", cosa le esce di bocca

20 febbraio 2022 a

a

a

Tutto come previsto: Achille Lauro ha vinto l'edizione 2022 del Festival Una Voce di San Marino. Primo in classifica con la sua Stripper. E in virtù del risultato, il cantante andrà dritto dritto all'Eurovision Song Contest, l'ambita kermesse europea della canzone.

"Con quegli uccelli...". Capito Mara Venier? Cosa le scappa di bocca, inchiodata da Striscia | Video

Una bella soddisfazione, per Achille Lauro. Ma anche per Mara Venier, che come è noto adora il cantante. E non a caso, zia Mara ha addiritura aperto la puntata di oggi, domenica 20 febbraio, di Domenica In in onda su Rai 1 proprio sulla vittoria di Achille Lauro a San Marino. Passionaccia, quella della Venier per l'artista fresco dall'ultima apparizione a Sanremo 2022, apparizione condita dalle polemiche per il finto battesimo inscenato sul palco dell'Ariston.

"Mi avrebbero fucilato", Ornella Muti, confessione-choc su Sanremo: ecco a cosa è stata costretta

E così, nell'anteprima di Domenica In, ecco che la Venier lancia un filmato-tributo di Achille Lauro, una sorta di celebrazione. Dunque parla a lungo di quello che definisce, non per la prima volta, "il mio nipote preferito". Una Mara Venier scatenata, tanto che aggiunge: "Potrei anche avere cento nipoti, ma il preferito rimane sempre uno". E indovinate un po' di chi sta parlando... ?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.