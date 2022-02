Striscia la Notizia, legumi avanzati in cucina? Rivoluzionario: come li puoi trasformare

20 febbraio 2022 a

Luca Galtieri ha mostrato una nuova ricetta antispreco ai telespettatori di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. L’inviato è approdato a Badoere, in provincia di Treviso, dove ha incontrato Domenico Longo, blasonato chef di caratura internazionale che con le sue ricette soddisfa il palato e anche la vista.

Allo chef Longo l’inviato di Striscia la Notizia si è rivolto per la preparazione di un piatto antispreco, ovvero le chicche di fagioli, patate e lenticchie con salsiccia e il classico radicchio rosso di Treviso. “Si tratta di un modo sfizioso per riutilizzare dei legumi avanzati e le foglie esterne del radicchio”, ha sottolineato Luca Galtieri, che ha poi assistito alla preparazione della ricetta. Gli scarti sono rappresentati dalle foglie esterne del radicchio e dai legumi avanzati in frigo.

“In cucina non si butta via nulla - ha sottolineato l’inviato del tg satirico di Canale 5 - contro il logorio della vita moderna gli avanzi possono essere dei buoni alleati. E con l’aggiunta del radicchio il piatto si fa ancora più ricco. Grazie ai giovani chef della scuola di Treviso ed allo chef Domenico Longo: lo spreco è servito”.

