Striscia la Notizia, confessione-choc di Ficarra e Picone: "Quando Berlusconi vinse le elezioni...", fuori tutta la verità

Ficarra e Picone stanno insieme da quasi ventotto anni, quindici dei quali trascorsi dietro al bancone di Striscia la Notizia. Intervistati dal Corriere della Sera, i due comici, conduttori e attori siciliani hanno ricordato come si sono conosciuti: è accaduto in un villaggio turistico ai Giardini Naxos, a Taormina. “Era il 1993, però quello che stava lavorando ero io, lui faceva il turista”, ha precisato Ficarra. “Sì, ma tu mi hai colpito subito. Facevi l’animatore, io volevo fare cabaret. L’incontro perfetto”, ha aggiunto Picone.

Lo scorso anno è arrivato l’addio a Striscia la Notizia: sui motivi sono circolate diverse voci, alcune anche piuttosto cattive. “Hanno scritto che abbiamo litigato con Antonio Ricci - ha dichiarato Ficarra - niente di più falso, perché lo amiamo e con lui c’è un bellissimo rapporto. Hanno detto che eravamo poco in sintonia con i palinsesti della rete. Ora, che alcuni programmi non rispondessero pienamente al nostro gusto può essere vero e forse li lanciavamo con meno entusiasmo, però noi abbiamo sempre avuto rispetto per i colleghi e le colleghe, che lavoravano esattamente come noi”.

Poi i due hanno ricordato di quando hanno fatto satira su Silvio Berlusconi, per dimostrare che hanno avuto sempre libertà: “Racconto soltanto quello che facemmo a Striscia quando Berlusconi vinse le elezioni: ci mettemmo a strappare ogni sorta di bollettino, come la vecchia Ici. Ironizzavamo sulla promessa di abolire ogni sorta di tassa”. “E quando invece perse le elezioni - ha aggiunto Picone - ci mettemmo a festeggiare come se fosse stato Capodanno, con lo smoking”.

