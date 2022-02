Che tempo che fa, Dargen D'Amico scatena il caos in studio? Fabio Fazio inquadrato così: cose mai viste

21 febbraio 2022 a

a

a

Una puntata a tutta musica, l'ultima di Che tempo che fa in onda su Rai 3 nella serata di domenica 20 febbraio. Molti gli ospiti "canterini", a partire da Iva Zanicchi, protagonista con la canzone portata al Festival di Sanremo e poi anche di un curioso botta e risposta a tre con Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, con quest'ultimo che ha affermato che l'aquila di Ligonchio "non è in grado di trattenere nemmeno la pipì", il riferimento al fatto che Iva sarebbe un po' pettegola.

"Un eroe italiano vale 38mila euro": anche la Littizzetto distrugge Speranza, la vergogna del ministro

Eppoi ecco anche Dargen Damico, che proprio come all'Ariston si cimenta a Che tempo che fa con Dove si balla, canzone che si è già trasformata in un vero e proprio tormentone. Occhiali da sole d'ordinanza in volto, scarpe azzurre e giacca-fantasia rosa e luccicante, eccolo dare spettacolo all'interno dello studio di Rai 3. Incontenibile e simpaticissimo, come sempre.

E con la sua simpatia, Dargen D'Amico riesce anche a coinvolgere Fabio Fazio, il conduttore solitamente assai posato. Come? Presto detto: Fabio Fazio ha decido si "Dargenizzarsi", così come suggerivano diversi utenti sui social. Si è infatti infilato un paio di occhiali a sole a specchio nel bel mezzo della puntata, per poi iniziare ad accompagnare con le mani il brano dell'artista. Ma non solo, così come dimostra il tweet qui in calce, Fabio Fazio ha deciso di dare la buonanotte a tutto il suo pubblico con gli stessi occhiali da sole, insomma in versione Dargen D'Amico...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.