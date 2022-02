Uomini e Donne, caos in studio tra due cavalieri: De Filippi costretta alla "censura", cosa salta

Francesco Fredella 21 febbraio 2022 a

Una delle puntati puntate più forti delle ultime settimane a Uomini e donne, che apre la settimana all’insegna delle liti. Ma andiamo per gradi, innanzitutto al centro della puntata ci saranno Matteo Ranieri - che recupera il suo rapporto con Federica cercando di essere più romantico che mai. E poi la lite delle liti: quella tra Armando Incarnato e Diego Tavani, gli attriti non mancano. Il cavaliere, intanto, interviene durante il blocco in cui si parla della storia d'amore tra Ida Platano e Alessandro.

Armando Incarnato non manda giù quello che dice Diego Tavani, che sembra intervenire a più riprese con molte critiche. Si surriscalda la faccenda fino al punto che a Uomini e Donne si sfiora la rissa tra i due cavalieri, secondo le ultime indiscrezioni le scene verranno tagliate. Poi si parlerà anche di Massimiliano e Nadia, che potrebbero lasciare il programma. Arrivano di nuovo al centro dello studio e racconteranno di aver continuato a vedersi in settimana, sembra che tra loro tutto vada a gonfie vele. La coppia, sempre dai rumors delle ultime ore, potrebbe lasciare molto presto il programma. E poi il trono classico con novità importanti che riguardano Matteo Ranieri e Luca Salatino.

A Uomini e donne, però, non mancano le sorprese ed arrivano nuove corteggiatrici per Luca Salatino. Si tratta di quattro ragazze che lo corteggeranno e sono tutte intenzionate a farsi strada per conquistare il suo cuore. Tutto tace, invece, sul fronte Gemma Galgani - protagonista ormai di un decennio a Uomini e donne. Non riesce a trovare ancora l'uomo ideale dopo la fine della favola con Giorgio Manetti e la parentesi con Sirius, alias Nicola Vivarelli - molto più giovane di lei.

