Paolo Del Debbio a Stasera Italia: "Putin non può farlo", tutte le bugie dello zar russo

A Stasera Italia Barbara Palombelli ha commentato le ultime notizie sulla crisi Russia-Ucraina. E' stato trasmesso un reportage dal fronte ucraino che dato nuovi sviluppi di commento sul tema affrontato da uno degli ospiti del talk serale di Retequattro, Paolo Del Debbio. "Non può assolutamente riconoscere uno Stato", commenta il giornalista.

"Tutti parlano di tutto e nessuno fa quello che deve fare. Parla del patriarcato di Kiev ortodosso come vicino alla Russia ed è noto, notissimo, che non è vero. Perché il patriarcato di Kiev se non è diviso certamente non è a favore di Putin. E questo la chiesa ortodossa lo dice da sempre non accetta", precisa ancora Del Debbio.

"Infine Putin dice che c'è un motivo storico per cui la Bielorussia, l'Ucraina e la Russia sono la stessa cosa. Non è vero storicamente", commenta Paolo Del Debbio dopo le ultime mosse fatte dal presidente russo che sta forzando con le richieste sul Donbass.

