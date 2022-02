Mattino 5, Federica Panicucci smaschera Signorini: "Alex Belli? Non è finita". Che spoiler a Mediaset

22 febbraio 2022 a

a

a

Alex Belli è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, dove era rientrato in qualità di ospite per fare chiarezza con la compagna di vita Delia Duran e quella di reality Soleil Sorge. Il trio ha preso una piega inaspettata sabato, quando le due donne si sono appassionatamente baciate in giardino: ne è poi seguita una discussione accesa tra urla e lacrime, dopo la quale si è arrivati a un punto di non ritorno.

"E tu Francesco?". Rose rosse alla Panicucci, l'imbarazzo di Vecchi: sapete chi le ha mandate? | Guarda

Quindi Belli si è riavvicinato a Delia e ha invece rotto con Soleil, che ha deciso di alzare un muro nei suoi confronti e di chiamarsi fuori dal triangolo dopo gli ultimi sviluppi. Oggi, martedì 22 febbraio, Federica Panicucci a Mattino 5 ha trattato la questione e ha sottolineato che “i giochi non sono ancora finiti”. Sebbene Alex abbia lasciato la casa, il teatrino non può considerarsi del tutto concluso, anche perché se ne continua a parlare pure in altri programmi di Canale 5.

Anziano abbandonato e nel dramma? Federica Panicucci gli parla in questo modo: cose mai viste su Canale 5

Tutti gli opinionisti del programma della Panicucci hanno concordato su un aspetto: sono sicuri che dopo il GfVip l’attore, la compagna e Soleil si rivedranno fuori dalla casa. A spiazzare la Panicucci è stato soprattutto un commento di Raffaello Tonon, secondo cui il trio si ricongiungerà sicuramente per le serate in discoteca.

Imbarazzo per Federica Panicucci, versi agghiaccianti in diretta: ecco che cosa state sentendo | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.