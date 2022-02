Striscia la Notizia, il mago della fertilità: "Come faccio rimanere le donne incinte". Sesso e tequila, sconvolgente

23 febbraio 2022 a

Chiara Squaglia di Striscia la Notizia si trova a Torino perché ha scoperto che lì opera un sedicente mago della fertilità che sfrutterebbe riti appartenenti a una religione sudamericana. "Ci sono due statuette: una rappresenta un uomo e un'altra una donna, poi ci sono delle offerte, come un obolo, della tequila", dice il presunto mago al gancio di Striscia. "La tequila?", chiede lei. "Si la "Santa Muerte" messicana, è l'entità a cui si chiede di aiutare la fertilità. E si fanno delle offerte, ogni giorno una preghiera diversa per nove giorni", la risposta.

Parlando dei suoi "poteri", poi, l'uomo spiega: "E' un dono che ho. Sono anche onesto. Mi dai solo la metà de soldi adesso e poi appena mi dici di essere incinta mi dai l'altra metà". A un certo punto racconta anche di un'esperienza personale: "La moglie di mio cugino non poteva avere figli e aveva una cisti alle ovaie. Grazie al mio rito la cisti è sparita e adesso aspetta il secondo figlio". Il rituale, come spiegato dal mago stesso, costa 250 euro. Nel servizio del tg satirico viene mostrato che ogni sera l'uomo invia alla donna il video in cui mostra il rituale. "Questa è la prima notte di purificazione", dice nel filmato. Ci sono candele, statuette, immagini che rimandano alla magia nera e tequila. "Tutto quello che serve per prendere in giro persone spesso disperate che cercano di avere un figlio a tutti i costi", spiega l'inviata.

Qui il video di Striscia la Notizia sul presunto mago della fertilità

"Complimenti, a me è bastato vedere un paio di video dei suoi riti che sono già incinta", ha detto la Squaglia dopo aver raggiunto il mago. "Sono riti propiziatori alla fertilità", si è difeso il mago. L'inviata allora gli ha chiesto: "Ma lei può guarire dalle cisti alle ovaie? Lo sa che così lei si sostituisce ai medici?". Lui allora ha risposto: "E' una religione, faccio tutto quello che è possibile". "Facendosi pagare fior di quattrini, però", ha puntualizzato la Squaglia.

