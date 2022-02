Uomini e Donne, Marika Geraci accusa Maria De Filippi: "Non ci ha dato spiegazioni", dietro le quinte è finita malissimo

23 febbraio 2022 a

Armando Incarnato fa ancora parlare di sé. A rivelare qualche indiscrezione in più sul tanto chiacchierato cavaliere di Uomini e Donne, il programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, è Marika Geraci. L'ex dama, che Incarnato l'ha frequentato, ha rivelato a PiùDonna.it che Armando non può fidanzarsi. Il motivo?

"Lui fa finire le sue frequentazioni perché non si può fidanzare. Noi siamo andati oltre in un mese e mezzo di conoscenza, ma è ugualmente finita". E ancora: "Nella prima fase della conoscenza ho conosciuto un uomo diverso da quello che vedete a casa, era molto dolce". Per la Geraci non ci sono dubbi: "Resto convinta del fatto di piacergli molto. Si può dire che sono anche durata molto rispetto ad altre che hanno avuto a che fare con lui".

Ma quella sul cavaliere non è l'unica rivelazione. Marika racconta infatti cosa c'è dietro il mancato ritorno negli studi Mediaset, con l'obiettivo di aggiornare i fan sulla sua frequentazione con l'ex cavaliere Diego. "Dovevamo partecipare. Siamo stati nel dietro le quinte fino alle 18.30 e poi ci hanno detto che Maria ha voluto chiudere la trasmissione prima. Lì sono andata un po’ in escandescenza…Non ci hanno dato spiegazioni". E anche adesso l'ex dama sembra non aver perdonato la conduttrice.

