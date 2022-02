Striscia la Notizia smaschera Valeria Marini: "Vorrei farmi un pisellone", scandalo a luci rosse

24 febbraio 2022 a

Sotto a chi tocca. E in questo caso tocca a Valeria Marini: è lei a finire nel mirino di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 ora condotto da Ezio Greggio e Silvia Toffanin, nella famigerata rubrica "Fatti e Rifatti", quella tutta dedicata a ritocchi e ritocchini estetici a cui si sottopongono i vip.

E il servizio inizia come sempre con una lunga carrellata tra gaffe e peculiari momenti televisivi che hanno la Valeriona nazionale per protagonista: "Valeria Marini per la seconda volta consecutiva concorrente del Gf Vip: per lei si sono spalancate tutte le porte, tranne quella del bagno", ricorda Ezio Greggio per poi mostrare le immagini della Marini che, appunto, non riesce ad accedere alla toilette.

"Non è stato l'unico reality a cui ha partecipato - riprende Greggio -: in Spagna l'hanno fortemente voluta a Supervivientes. Ha dimostrato di essere una donna provocante... infatti ha provocato un sacco di liti". E via con tutte le sfuriate al reality spagnolo.

"Non è di certo una che rinuncia ai piaceri della carne...", riparte la voce fuori campo, mostrando il montaggio di Highlander Dj sul motivetto di Ci sono le cotolette. "Ma non disdegna neanche i legumi... "Io oggi faccio un pisellino. Ma io vorrei farmi anche un pisellone...", fanno risentire una vecchia battuta a luci rosse della Marini al Gf Vip.

Dunque, infine, eccoci allo scanner-test: "Bocca, viso e seno hanno destato più di qualche sospetto. Le labbra sono magicamente sbocciate. Il viso sembra sia stato abilmente rimpolpato. Ed infine salta all'occhio anche il seno: sembra proprio sia aumentato di volume...", conclude Ezio Greggio.

Striscia la Notizia, Valeria Marini a Fatti e Rifatti: il servizio

