Otto e Mezzo, Lucio Caracciolo svela l'impensabile: "Putin? C'è il rischio che qualcuno...". Zar sostituito?

I rischi sono dietro l'angolo, anche per Vladimir Putin. Ne è convinto Lucio Caracciolo. Il giornalista, ospite di Lilli Gruber a Otto e Mezzo, spiega che il presidente russo "vuol mettere un suo uomo a Kiev, ma sta giocando una partita di roulette russa". Su La7, nella puntata di giovedì 24 febbraio, Caracciolo afferma che "c'è il rischio che qualcuno lo accompagni alla porta". Insomma, anche la Russia rischia parecchio dopo l'invasione all'alba dell'Ucraina.

Solo ieri, sempre su La7, Caracciolo metteva in guardia l'Occidente. In quel caso nel mirino del giornalista ci finivano le sanzioni: "Non credo che queste lo fermeranno. Qui c’è sempre il fatto che da una parte hai la Russia, che a torto o ragione si sente in lotta per la sopravvivenza, dall’altro hai gli Usa che non hanno esattamente nella priorità l’Ucraina. Uno può muovere le truppe, l’altro può muovere delle sanzioni proporzionali in risposta, rafforzando gli ucraini. Se uno dichiara che la guerra per l’Ucraina non la fai e quell’altro sta per farla…".

Insomma, per lui anche il presidente degli Stati Uniti si è messo in una situazione complicata. Ma, d'altronde, si sta giocando il tutto e per tutto visto che non vuole perdere o straperdere le elezioni di mezzo termine.

