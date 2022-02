Gf Vip, Katia Ricciarelli eliminata? E Pippo Baudo... la clamorosa confessione di Alfonso Signorini

Francesco Fredella 25 febbraio 2022 a

a

a

Katia Ricciarelli si ferma. Per lei arriva lo stop. Ma l'eliminazione al Gf Vip - il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 - fa esplodere una vera e propria bufera (anche fuori dalla casa di Cinecittà). La cantante lascia dopo sei mesi il reality con il 24% dei voti, la cantante lirica deve lasciare il gioco, dopo essersi scontrata al televoto contro Davide Silvestri e Nathaly Caldonazzo. Ma c'è una novità: il conduttore dice alla Ricciarelli che può salutare chi vuole nella casa grazie ad un freeze. Katia saluta Davide, Giucas, Soleil, Antonio, Delia e Barù.

"A sberle, ti faccio un cu*** così". Katia Ricciarelli, crisi di nervi: un massacro per Alex Belli

Uscita, sicuramente, inaspettata. E Signorini sfodera ancora una volta un atteggiamento particolare: con un tono di rimprovero invita gli altri concorrenti a salutare la Ricciarelli. Quanto meno in segno di rispetto dopo poco meno di sei mesi trascorsi sotto lo stesso tetto. Non tutti seguono alla lettera le indicazioni di Alfonso: Lulù e Jessica Selassié, infatti, non la raggiungono mentre Manila Nazzaro e Sophie Codegoni si alzano per un saluto.

"Delia Duran una furba: Entro il 14 marzo...". Arianna David ad alzo zero: la profezia sulla concorrente del Gf Vip

L’ex corteggiatrice rincara la dose e fa notare che la prima a sbagliare è stata proprio Katia, che ha preferito non salutare tutti. “Un’opinione personale, ho molto apprezzato il gesto di Sophie, come hanno fatto Alessandro e Manila. A casa mia mi hanno insegnato che aldilà di tutte le diatribe a una signora di 76 si porta rispetto, non è un bell’esempio”, dice. Le principesse non si alzano per il saluto ed il pubblico sembra schierarsi dalla loro parte. Non mancano le polemiche sui socia, ovviamente.

Prima di lasciare la casa spunta di nuovo il nome di Pippo Baudo, ex marito di Katia Ricciarelli (insieme hanno condiviso molti anni). Signorini svela di averlo invitato più volte, ma avrebbe ricevuto un netto rifiuto. “Lui non ne ha voluto sapere e mi ha fatto un po’ specie, perché tu hai sempre avuto parole d’affetto”, tuona Signorini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.