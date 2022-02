Francesco Totti a C'è posta per te: le voci di rottura con Ilary Blasi e un clamoroso epilogo (in tv)

25 febbraio 2022 a

Nella settimana più turbolenta della sua vita sentimentale, Francesco Totti stupisce l'Italia e va in tv: l'ex capitano della Roma, 45 anni, sarà ospite d'eccezione di Maria De Filippi a C'è posta per te, su Canale 5. Il Pupone è ormai un habitué del fortunatissimo people-show di casa Mediaset, ma questa volta molto probabilmente andrà in studio da solo, non accompagnato dalla moglie Ilary Blasi.

Gli impegni lavorativi della conduttrice ch tra poco tornerà in tv con L'isola dei famosi probabilmente però non c'entrano. Moglie e marito, secondo il gossip scatenato che imperversa da lunedì, starebbero attraversando un periodo di profonda crisi. Le smentite ufficiali, con tanto di cena a famiglia al gran completo al ristorante, martedì sera, non ha frenato le malelingue. E anzi galoppano ogni giorno, con dettagli sempre più precisi, piccanti e circostanziati, i pettegolezzi sui rispettivi flirt: lui avrebbe una nuova fiamma, la romana Noemi Bocchi, lei si sarebbe vista a cena con l'attore Luca Marinelli.





Poche ore fa Totti è stato avvistato a cena a Milano in compagnia di un amico, e nel ristorante ha incontrato per caso due sportivi vip come la coppia di tennisti Flavia Pennetta e Fabio Fognini, al tavolo dei quali si sarebbe intrattenuto per qualche minuto. L'impressione, giurano i ben informati, è quella di una "fuga" dalla Blasi ma a pesare, più che i gesti e le parole, sono gli indizi meno eclatanti, come la sparizione delle foto in coppia dal profilo Instagram di Ilary Blasi.

Ora l'attenzione di tutti gli amanti del gossip si sposta in tv: Totti sarà dalla De Filippi insieme all'attore Raoul Bova, anche se per ora non ci sono indiscrezioni sulla sua partecipazione. La puntata peraltro è registrata.

