Gf Vip, "se** con 5 persone". Barù svela l'inconfessabile: lui e Soleil Sorge...

27 febbraio 2022 a

Altre confessioni piccanti al Grande Fratello Vip. Ancora una volta protagonista è Barù. Il nipote di Costantino della Gherardesca ha raccontato a Giucas Casella e Soleil Sorge un sogno fatto durante la permanenza nel programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. "Ci spostavano in questa casa sul lago, e poi arrivavano altre 4-5 persone, non mi ricordo. Ho fatto se**o non solo con te, ma con un sacco di gente, una alla volta però".

Finita qui? Neanche per sogno. Barù ha infatti proseguito: "Tu comunque eri per prima. Come è andata? Numero uno. Ti sei messa lì, mi tentavi. Facevi finta di essere un'altra persona. Mi avevi ingannato, poi ho scoperto che eri te". Immediata la reazione di Casella che ha subito chiesto se anche Jessica Hailé Sélassié fosse lì. "Com’era con Jessica? Non mi ricordo com’era con lei, mi ricordo più Sole. Di Jessica non ricordo nulla. Pensa la mente…".

E infatti tra lui e Jessica sembra esserci del tenero. Lei le tenta tutte pur di conquistarlo, ma lui rimane più freddo. Proprio la notte precedente i due erano stati protagonisti di un siparietto a luci rosse. La Sélassié ha infatti confessato: "Voglio il tuo ca**". Una frase che ha lasciato tutti di stucco.

