Che tempo che fa, "cosa ti ha attratto in Maria De Filippi? Forse...". Fabio Fazio, imbarazzante domanda a Maurizio Costanzo

Sta per inaugurare la quarantesima edizione del Maurizio Costanzo Show, il talk più longevo di sempre. Imitato, ma inimitabile. Adesso, Maurizio Costanzo si prepara ad una nuova avventura televisiva con la grinta di sempre. E a Che tempo che fa, il programma condotto da Fabio Fazio, si collega in diretta da casa insieme a Maria De Filippi. Il pubblico nota che, però, ha un calo di voce. lo punzecchia. Non mancano neppure i fuoriprogramma di Maria, che lo tiene sempre su d'umore: la loro storia d'amore è longeva, la più lunga di sempre per Costanzo.

Dopo una lunga pagina dedicata alla guerra tra Russa ed Ucraina, Fazio rompe la pesantezza delle notizie con una pagina di grande televisione: Costanzo e la De Filippi restano un vero toccasana per gli ascolti. Sempre. "Pensa che la mia voce si è talmente emozionata del tuo invito che si è abbassata", dice Costanzo, che ripercorre la sua lunga carriera. Poi il giornalista ricorda ai telespettatori il ritorno del suo storico talk show, in programma su Canale 5 a partire da aprile. E Fazio viene invitato subito da Costanzo. "Facciamo il collegamento e ti faccio rivedere quando facevi le imitazioni", dice.

Il matrimonio tra Costanzo e Maria De Filippi è longevo. I due, come hanno spesso raccontato, si sono conosciuti a Venezia (in occasione di un festival). "Stiamo insieme da 27 anni. Dicevo che volevo trovare la donna nella mano della quale morire, e l’ho trovata", aveva svelato il famoso conduttore. "Cosa ti attratto di lei? Quell'aria da giovane criminale?", domanda Fazio. "La conobbi a Venezia, mi apparve molto intelligente", risponde Maurizio: "Apparve, non è...", chiosa simpaticamente Maria.

