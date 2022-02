GfVip, "devono tagliarti le corde vocali". E Noemi reagisce: guerra a Barù, un grosso caso a Mediaset

28 febbraio 2022 a

Barù è stato diffidato da Noemi. E' stato lo stesso gieffino a comunicarlo nella casa. Dopo essere uscito dal confessionale, a Jessica Selassiè ha rivelato: "Sono stato diffidato da una certa signorina che canta, ma non posso dire il nome. Ma se mi sveglio con quella musica lì, che ca**o devo dire?". La principessa, all'inizio un po' disorientata, alla fine ha capito: "Chi è? Ah, ho capito! Adesso mi ricordo!”.

I fatti cui si riferiscono i due risalgono ai primi giorni di febbraio, dopo la conclusione del Festival di Sanremo. Una mattina, mentre stava ascoltando il brano che Noemi ha portato alla kermesse, “Ti amo non lo so dire", il gieffino si è lasciato andare a una serie di commenti poco carini nei confronti dell'artista: "Dopo quelle canzoni di Sanremo, mi volevo sparare una fucilata nei cogl***i. Mamma mia, mi sono svegliato… Ma di chi era la prima canzone? Noemi? Le devono tagliare le corde vocali!”.

La cantante era venuta a sapere di queste esternazioni e alla domanda di un fan aveva risposto: "Non si può piacere a tutti. Però perché tutta questa violenza?”. Adesso, però, sappiamo che Noemi non solo ha commentato pubblicamente le dichiarazioni di Barù, ma ha anche deciso di procedere legalmente con i suoi avvocati. Non è la prima volta che si verificano episodi simili al GfVip. Pochi mesi fa anche l’ex marito di Miriana Trevisan, Pago, fece partire delle diffide dopo i commenti pronunciati da Katia Ricciarelli, Soleil Sorge e Giacomo Urtis verso l’ex moglie.

