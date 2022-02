Stasera Italia, "entreremo in un periodo di recessione". La previsione di Tronchetti Provera sul conflitto in Ucraina

28 febbraio 2022 a

A “Stasera Italia”, in onda su Retequattro, Barbara Palombelli ha commentato con l’amministratore delegato di Pirelli Marco Tronchetti Provera l’esito dei primi negoziati tra Russia e Ucraina e ha seguito la sessione speciale di emergenza dell’Assemblea Onu. Con Tronchetti Provera si è parlato delle reazioni dei partiti politici, divisi tra favorevoli e contrari all’invio di armi ai cittadini e soldati ucraini per il timore che si contribuisca a un’escalation bellica fino al pericolo dell’utilizzo del nucleare.

Alla domanda della Palombelli su a che cosa rischia di andare incontro l'economia italiana dopo il conflitto Russia - Ucraina. Secondo Marco Tronchetti Provera "probabilmente entreremo in un periodo di recessione. Dopo la pandemia ancora un brutto periodo, con il costo dell'energia e del costo del grano sono due segnali che portano il mondo verso un rischio grave", afferma Tronchetti Provera.

Tronchetti Provera è pessimista: "Le aspettative della gente dopo la pandemia era quella di tornare a crescere, mentre con questo nuovo conflitto non c'è molto ottimismo da parte della gente. Ripiombiamo in un incubo, cui si aggiungono immagini di guerra e gente per le strade", conclude l'imprenditore.

