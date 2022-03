Fedez accusa "Lol", clamoroso: "Noi non ridevamo". Un gioco sporco al montaggio? Un caso con pochi precedenti

01 marzo 2022 a

Fedez non crede proprio che tutte quelle risate che gli spettatori vedono quando guardano Lol, chi ride è fuori siano tutte vere. "Hanno messo delle nostre risate in cose per cui non ridevamo", sbotta il rapper e conduttore del programma in onda su Amazon prime video in una stories pubblicata sul suo profilo Instagram.

Il signor Ferragni è piuttosto perplesso, non lo convince affatto il montaggio del comedy show. In particolare, appunto, il fatto che nella versione proposta al pubblico sarebbero state aggiunte delle eccessive risate, anche in situazioni nelle quali nessuno si così tanto sbellicato, riporta il sito di Davide Maggio.

“Ho fatto una piccola degustazione di Lol, mi sono fatto una puntata al giorno. Voglio dire una cosa a discolpa mia e di Frank. Secondo me, hanno messo delle nostre risate in cose in cui non ridevamo. Sembra che ridiamo a qualsiasi cosa… Uno muove un braccio e noi: ahah. No, secondo me non è andata così. Magari sì, però io non mi ricordo…".

In un’altra storia parla Frank Matano: "Non lo so, secondo me hanno asciugato. Io ricordo che tu hai riso molto di più. Cioè, hanno tagliato qualche risata. Ad esempio, quando ho detto una cosa sulla quale tu hai riso così forte che mi sono messo le mani sulle orecchie. Quella cosa l’hanno tagliata".

