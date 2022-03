Gf Vip, Nathalie Caldonazzo trascina Alessandro Basciano in tribunale: "Calunnia", esplode il caso-razzismo

Francesco Fredella 02 marzo 2022 a

Adesso Nathalie Caldonazzo e Alessandro Basciano sono fuori dal Grande Fratello Vip. Eliminati dal programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. L'ultima puntata del reality per loro è stata decisiva. Tra i due, nel corso della puntata, non sono mancate le scintille. Da una parte ci sarebbero i dissapori tra Sophie Codegoni e la showgirl e dall'altra ci sarebbe la Caldonazzo pronta a voler denunciare Basciano. Dal Gf vip alle aule di tribunale. Tutto, a questo punto, potrebbe finire così.

Il 32enne ha avuto uno scontro durissimo con la 52enne ed ha puntato il dito contro di lei dicendo di essere stata protetta dal programma. Secondo Basciano ci sarebbe stato, da parte del Gf Vip, un trattamento diverso. Per questo motivo si è tornati a parlare della presunta frase a sfondo razziale, che avrebbe pronunciato la Caldonazzo, ma di cui non c'è traccia.

Basciano è partito all'attacco ed ha etichettato Nathaly come “falsa”, ma poi è arrivato il colpo di scena: la Caldonazzo ha ammesso di aver detto qualcosa di grave e subito dopo è tornata sull'argomento minimizzato. Alla fine ha dato delle bugiarde alle sorelle Selassiè. Ora la Caldonazzo, che è arrabbiata nera, è pronta a sfidare Alessandro Basciano: nessun confronto televisivo, nessuna intervista. Vuole andare avanti per le vie legali denunciandolo per calunnia, tutto potrebbe spostarsi dalla casa di Cinecittà alle aule di tribunale. Chissà come andrà a finire. È questo quello che sta accadendo nelle ultime ore nel reality di Signorini che si avvia, dopo sei mesi, alla conclusione: la finalissima è fissata per il 14 marzo.

