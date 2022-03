Mara Venier, la confessione su Maria De Filippi e non solo: "Me la sono ritrovata..."

02 marzo 2022 a

Mara Venier potrebbe ripensarci. Dopo aver ammesso che quella di quest'anno sarà l'ultima edizione di Domenica In che la vedrà alla conduzione, ecco che arriva un parziale dietrofront. "Ho detto che quest’anno è l’ultimo – ha spiegato in un’intervista a Chi in riferimento al programma di Rai 1 – La verità è che il mio debole è sempre Domenica In, poi è andata bene pure questa volta con un palinsesto non proprio facile, per cui forse il tutto merita una riflessione". Una riflessione, dunque, che potrebbe portarla a tornare anche l'anno prossimo. Proprio come i suoi tanti ammiratori vorrebbero.

D'altronde l'edizione 2022 di Domenica In non è semplice. Il motivo? La concorrenza di Amici con Maria De Filippi. "Maria? Ecco si, me la sono ritrovata quest’anno non dico avversaria, dico 'dirimpettaia'. Lo sa? Mi chiamava così Maurizio Costanzo quando io conducevo Domenica In – erano i miei primi anni – e lui faceva Buona Domenica. Vede il karma?".

Da qui una confessione legata al passato: "Pensi che lui mi chiamava al telefono, oppure io che lo chiamavo qualche volta e ci dicevamo 'In bocca al lupo e buon lavoro'. Forse non ci siamo sbagliati visto che siamo tutti qua". E infatti tra lei e la De Filippi c'è solo una lunga e duratura amicizia.

