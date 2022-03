Mattino 5, questa Federica Panicucci? Proprio no, in onda così: qualcosa che non si era mai visto

03 marzo 2022 a

a

a

Una grossa sorpresa a Mattino 5, il programma di Canale 5 condotto da Federica Panicucci. Già, perché la padrona di casa si è palesata in video così come potete vedere nella foto qui in calce: con un vestito lillà e una mascherina Ffp2 tono su tono ben salda sul volto. Già, anche questo è Covid.

E la Panicucci, da par suo, ha subito spiegato ai telespettatori perché fosse andata in video dotata di dispositivo di sicurezza: "Bentrovati, mi vedete in diretta con una mascherina Ffp2... Per quale motivo? Ve lo spiego subito: ho avuto un contatto stretto". Dunque, in base alle nuove regole sull'isolamento, ecco che la Panicucci si è prestata alla diretta con mascherina, un caso raro in tutti questi lunghi anni di pandemia

Dunque, la Panicucci ha spiegato di stare bene e di non avere alcun sintomo. Poi la conduttrice di Mattino 5 ha voluto ricordare le nuove regole, che le consentono di andare in video nonostante il contatto: "Pur essendo io negativa, la normativa prevede che io indossi la protezione della mascherina FFP2 per lavorare". Fortunatamente, ora, si torna a vivere. A lavorare, senza lunghi isolamenti, spesso superflui. E così la Panicucci ha subito lanciato la clip riepilogativa della puntata: non solo Covid, ma anche Gf Vip e un ampio spazio dedicato alla Regina Elisabetta, che avrebbe appena vinto la sua ultima battaglia. Quella contro il Covid, appunto.

