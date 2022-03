Uomini e Donne, Gemma Galgani in lingerie a 70 anni: clamoroso in studio (e viene insultata)

Francesco Fredella 03 marzo 2022 a

a

a

Gemma Galgani si presenta in studio in lingerie. E a Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5, succede di tutto perché la dama torinese, ormai settantente, lascia tutti senza fiato. Barbara De Santi tuona: "Fa impressione". Gemma, ancora una volta, divide il pubblico e al tempo stesso fa parlare di sé, come avviene ormai da anni. Prima con Il Gabbiano - Giorgio Manetti - poi l'arrivo di Nicola Vivarelli (alias Sirius), molto più giovane di lei.

A Uomini e donne, però, avviene l'ennesimo fuori programma. Praticamente, la dama torinese racconta la giornata tipo con un uomo durante l’ultima puntata e nel video si presenta in lingerie. “A me fa impressione”, tuonano in studio.

"Più che penosa, disgustosa". Crisi isterica per Gemma Galgani, chi ricopre di insulti: gelo dalla De Filippi

Barbara De Santi, che fa parte del programma, sicuramente non manda giù quello che vede. Insomma, non le piace l'atteggiamento di Gemma a metà tra il serio e lo scherzo. Poi esalta Massimiliano e Nadia Marsala: “Coppia promossa a pieni voti”. Gemma, quindi, prende un'altra "botta" (come si direbbe in gergo).

"Rissa tagliata". Caos in studio tra due cavalieri, Maria De Filippi costretta alla "censura": cosa salta

Ma si sa, la Galgani non ha mai voluto rinunciare alla passione per il corpo. Qualche anno fa, all'inizio del programma, si era presentata in studio dopo un ritocchino: un passaggio dal chirurgo plastico. Ora osa di più, arriva quasi in mutande. Show nello show, giorno dopo giorno la dama ci prova stupendo tutti. Ma non riesce a trovare l'amore. Impossibile immaginare che il suo cuore non batta più per nessuno dopo Giorgio Manetti, ha provato ad amare senza esito positivo. Così, ad un certo punto, deve accontentarsi soltanto di quello che passa il convento: la popolarità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.