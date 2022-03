Uomini e Donne, Gemma Galgani asfalta il suo ex Giorgio: "Non diventi rosso?", imbarazzo siderale dalla De Filippi

04 marzo 2022 a

Gemma Galgani ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nell'ultima intervista rilasciata alla rivista Uomini e donne Magazine. La dama torinese, in particolare, ha voluto rispondere a chi nell'ultimo periodo non ha parlato di lei in maniera positiva. Tra questi ci sono Nadia Marsala e Giorgio Manetti. La prima è appena uscita dal dating show con Massimiliano, un cavaliere col quale aveva avuto una frequentazione in precedenza anche la Galgani. Alla fine però lui ha scelto la Marsala. Già prima di uscire dal programma con Massimiliano, Nadia aveva detto che Gemma non fosse la donna adatta per lui. Adesso la Galgani risponde, dicendo di trovare “un po’ presuntuoso che la signora Nadia decreti sentenze su chi è adatto a me o chi no, e viceversa”.

Qualche tempo fa, inoltre, la Galgani si era lasciata andare a una confessione inaspettata, ammettendo tra le lacrime di avere il rimpianto di non aver avuto figli. In quell'occasione Nadia le era andata incontro per darle conforto. Il gesto, però, non sarebbe stato apprezzato da Gemma: "In quello stato di confusione vedere Nadia, con cui avevo animatamente discusso fino a qualche minuto prima, non mi ha dato nessun conforto. Io ho bisogno di coerenza”.

Parlando di Giorgio Manetti, invece, ha detto: "Oggi continua a fare la vittima sulla conclusione della nostra storia”. "Anche lavorativamente parlando mi aveva proposto di buttarci nella ristorazione, io che ho alle spalle un’esperienza concreta nella gestione di locali a lavorare, lui a fare il supervisore. A Torino è venuto una volta sola, scocciato - ha raccontato Gemma -. Ricordo quando ho contattato anche il mio amico Gigi Proietti per farlo iscrivere a Roma alla famosa Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Giorgio, chissà se diventi rosso dalla testa ai piedi quando nelle interviste non dedichi una sola parola positiva alla nostra storia”.

