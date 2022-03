Verissimo, Scialpi-choc: "Ho trovato mia madre nuda che urlava", il momento più drammatico

06 marzo 2022 a

A Verissimo ecco Giovanni Scialpi, il cantante che ha spopolato negli anni Ottanta, che si concede a una lunga e toccante intervista a Silvia Toffanin, in cui parla dei suoi genitori e dei suoi amori.

Si parte dalla madre, che aveva l'alzheimer e lui l'ha accudita completamente da solo per 15 anni e per tutti i giorni: "Io ho visto mia mamma morire due volte", ha affermato in lacrime. Sulla vita sentimentale racconta di essere legato a Leo da quattro anni. Si tratta di un amore a distanza per ora perché non possono vivere nello stesso luogo.

E ancora, su mamma: "Un giorno l'ho trovata nuda e in una situazione disagiata che urlava. L'ho vestita e l'ho portata a fare un giro. Siamo tornati a casa e lì l'ho vista per l'ultima volta, si è girata verso di me e mi ha detto Giovanni perdonami e poi non l'ho più vista. Per me quel giorno è morta e poi è morta fisicamente tre anni dopo. Spesso riesco a ricordarla con il sorriso. Il giorno in cui ci rivedremo in qualche forma o energia sarò la persona più felice dell'universo", ha ricordato Scialpi uno dei momenti più duri in assoluto.

Sugli amori, ecco che il cantante ha affermato: "Roberto è arrivato quando mia madre cominciava a perdere colpi. Diciamo che è stato un amore travolgente più per me che avevo quella condizione. Oggi nella mia vita c'è un incastro. Dopo l'amore con Roberto non voglio definire amore quello con Leo, ma è amore. Non ci vediamo da agosto, devo stare qui perché devo e voglio lavorare. Non per i soldi, ma voglio cantare e ballare. Ho fatto canzoni nuove e sono assetato dello spettacolo", ha concluso Scialpi.

