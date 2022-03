C'è posta per te, Antonino Cannavacciuolo sconvolge nonno Amedeo: dopo essere rimasto vedovo...

06 marzo 2022 a

a

a

Scandisce il sabato sera. C'è posta per te, il people show di Maria De Filippi in onda su Canale 5, anche nell'ultima puntata schiera veri big. Ad esempio Antonino Cannavacciuolo, il super chef stellato, che è il regalo di Dora al nonno Amedeo - che è rimasto vedovo.

La madre di Marco incinta a 13 anni e riempita di botte: la storia che sconvolge Maria De Filippi

La ragazza vive con nonno Amedeo da tre anni e vuole dimostrargli tutto l'affetto e la gratitudine. Quando arriva in studio il nonnino è spaesato. Poi si apre la busta ed ecco il messaggio per lui: "Sono qui per dirti che ti voglio un mondo di bene e che non ti lascerò mai solo", dice sua nipote. "Ti ringrazio per tutti gli insegnamenti, perché grazie a questi ora so qual è la strada giusta da prendere in ogni situazione". L'uomo ha i lucciconi, pensa alla sua amata moglie, morta tre anni fa a causa di una brutta malattia. Dopo la sua morte Dora ha deciso di andare a vivere con suo nonno. "So quanto ti manca nonna perché manca tanto anche a me. Ti vedo ogni giorno andare al cimitero e parlare con lei, però vorrei che tu mi parlassi di tutto ciò che pensi e provi. La tua sofferenza e la tua felicità sono e saranno sempre anche le mie", dice la nipote affidando i ricordi ad una lettera che Maria De Filippi legge in studio.

"Vigliacco, non meriti neppure la mia rabbia". Christian umilia il padre, doppia lezione: delirio in studio

Poi arriva la grande sorpresa, dalle scale dello studio scende lo chef tre stelle Michelin Antonino Cannavacciuolo. Che dice: "Hai una storia bellissima Amedeo e una nipote speciale che ti vuole bene. Quello che ha fatto Dora è una cosa grandissima, molti nonni oggi sono soli. Siete un esempio per la nazione intera. Questa sera voglio farvi un regalo. Questo è il mio ultimo libro, mi hanno detto che il tuo piatto forte è la pasta e fagioli, ora voglio che ti alleni in cucina. Dentro c'è un segnalibro per fare la spesa. Vi aspetto a Villa Crespi con il vestito della domenica per mangiare insieme". Nonno Amedeo si commuove e la scena diventa subito virale. Viva le emozioni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.