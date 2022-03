Verissimo, Silvia Toffanin "ha detto no a Pier Silvio Berlusconi": tra moglie e marito... Una decisione drastica

07 marzo 2022 a

Il doppio appuntamento settimanale di Verissimo, che va in onda su Canale 5 sia il sabato che la domenica, subirà una battuta d'arresto. TvBlog ha svelato in anteprima che la puntata della domenica, nonostante l'enorme successo riscosso nelle ultime settimane, sarà trasmessa solo fino al 27 marzo. Poi basta. Il format andrà avanti fino a fine maggio solo di sabato, come di consueto.

La conduttrice, quindi, avrebbe rifiutato l'offerta del marito e ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, il quale invece le avrebbe chiesto, come riporta Dagospia, di andare avanti di domenica fino alla metà di aprile. In ogni caso, non si conoscono ancora le ragioni del rifiuto. Può darsi anche che la Toffanin voglia solo godersi il meritato riposo. Pare, comunque, che la presentatrice sia stata irremovibile e più che mai decisa a chiudere la puntata domenicale. Non si sa, però, se tornerà nella prossima stagione televisiva.

Intanto, stando ad alcune indiscrezioni, ci sarebbero bei progetti all'orizzonte per la Toffanin. Pare che Mediaset voglia fare di lei un volto di punta dell'azienda, diventando addirittura l'erede di Maria De Filippi. A spinegere per questa svolta sarebbe proprio Pier Silvio Berlusconi, che ha sempre creduto molto nelle qualità della conduttrice.

