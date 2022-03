Domenica In, Serena Autieri provoca e Mara Venier la asfalta: dopo 24 ore, una pesantissima risposta

07 marzo 2022 a

La guerra in Ucraina sconvolge anche la scaletta di Domenica In, e in rete molti telespettatori hanno fatto notare un presunto battibecco tra la padrona di casa Mara Venier e l'ospite Serena Autieri. L'attrice partenopea, grande amica di Michelle Hunziker, entra in studio e Zia Mara le porge subito il microfono. La Autieri, con il sorriso sulle labbra, sembra però abbandonarsi a uno sfogo leggermente risentito: "Per fare una intervista con te devo venire alle 2 mi sa, cioè quando inizi…".

Una battuta che ha spiazzato chi seguiva lo show domenicale di Rai1 e scatenato i sospetti di centinaia di utenti su Twitter, soprattutto alla luce della risposta della Venier: "Sai, parliamo della guerra e per cui abbiamo modificato completamente (la scaletta, ndr)… non so manco io cosa faremo e come arriveremo alla fine". Franca e diretta, come sempre. Quasi brutale e, secondo alcuni, piuttosto stizzita. La Autieri, ovviamente, non ha proseguito la polemica e ha chiuso il caso con un laconico (e sorridente) "Assolutamente!".



Ma nelle ore successive il dibattito in Rete è proseguito vivacissimo, tanto da obbligare la stessa Zia Mara a intervenire nuovamente per mettere "i puntini sulle i". La Autieri era stata invitata a Domenica In per presentare il suo spettacolo teatrale Rugantino, e infatti in studio si è esibita. Ma, fa notare la Venier in un intervento su Biccy, blog di gossip televisivo molto seguito e che ha cavalcato la notizia sullo "scontro" in diretta, non era prevista alcuna intervista vera e propria. In altre parole: Serena avrebbe avuto qualche secondo in più, in situazioni non eccezionali, ma in ogni caso non ci sarebbe stato motivo per imbastire una lamentela. Ovviamente, nel perfetto stile sociale, la precisazione della Venier è stata interpretata da molti come un'altra, perfida stilettata alla sua ospite.

