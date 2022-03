Il Cantante Mascherato, Iva Zanicchi e la soffiata su Bianca Guaccero: doccia gelata per Milly Carlucci

Francesco Fredella 07 marzo 2022 a

Chi c'è dietro Medusa? Una delle maschere del Cantante mascherato - il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 - continua a tenere banco. Adesso arrivano le dichiarazioni di Iva Zanicchi, che rilascia una lunga intervista al portale SuperGuidaTv.it. La Zanicchi afferma che possa esserci la Guaccero dietro la maschera della Medusa. “Mi sono fatta un’idea su Medusa. Ho cantato insieme e credo che sotto la maschera ci sia Bianca Guaccero…”, dice al portale che si occupa di televisione.

Poi la Zanicchi sostiene che il suo pensiero non sia affatto unico. “Lo pensano un po’ tutti…”, racconta ancora nel corso dell'intervista. Ma tra poche settimane partirà l'isola dei famosi e la Zanicchi, dopo l'esperienza dello scorso anno, non ci sarà. “Non esserci? Non mi è affatto dispiaciuto”, rimarca. Una svolta tra gli opinionisti, ci saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. “Non mi è affatto dispiaciuto. Era nei miei progetti che non l’avrei assolutamente più fatto. Non è il mio ruolo anche se poi mi diverto. Preferisco però fare altre cose…”, dice ancora la Zanicchi. Insomma, sembrerebbe nessun rimpianto per lei che è reduce dall'ultima edizione del Festival di Sanremo.

Molti la vorrebbero in un reality show. Ma sembra davvero difficile, anzi impossibile. “Ho sempre detto di no e continuerò a farlo. Tutti gli anni sono venuti all’attacco per invitarmi. Mi diverte e mi piace ma l’idea di stare rinchiusa dentro una casa per mesi mi procura sofferenza….”, dice ancora la Zanicchi. In passato, sempre al Grande Fratello, è stata opinionista della d'Urso con risultati sorprendenti. Anche in termini di ascolti, ma a quanto pare non tornerà più in quelle vesti di opinionista.

