Cristina D'Avena, "savana look" su Rai 1: in studio si presenta così, trasparenze "killer"

05 marzo 2022 a

"Savana look", spiega Cristina D'Avena presentando il suo outfit per l'ultima puntata de Il Cantante Mascherato, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 e la cui ultima puntata è stata trasmessa nella serata di ieri, venerdì 4 marzo. La D'Avena era infatti dietro a una delle maschere e fu una delle prime ad essere eliminate. Ma per la finalissima era presente, ovviamente.

E così eccola, anticipare su Instagram il suo "look da Savana". Un gonnellone maculato che le arrivava fin sotto al seno, dunque una attillatissima maglietta nera con trasparenze sulle braccia. Insomma, una Cristina D'Avena che non si smentisce: da qualche tempo a questa parte, infatti, ama sfoggiare look provocanti e seducenti. E anche un poco eccentrici...

