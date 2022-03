Arisa, tensione con Flavio Insinna: "Hanno litigato tutta la sera", lo scatto rubato dietro le quinte

06 marzo 2022 a

Tra Arisa e Flavio Insinna si è verificato un battibecco continuo nel corso dell’ultima puntata de Il Cantante Mascherato. I loro piccoli screzi non sono passati inosservati ai telespettatori di Rai1 e al pubblico dei social, ma anche alle persone che erano sedute al loro fianco. In particolare Caterina Balivo, che fa parte della giuria del programma al pari dei due litiganti, ha svelato un piccolo retroscena.

Nelle storie di Instagram ha infatti pubblicato una foto in cui mostra Arisa e Insinna discutere alle sue spalle: “Nel frattempo Arisa litiga dall’inizio della serata con Flavio Insinna”. Si tratta di piccoli screzi che a un certo punto hanno fatto un po’ perdere la pazienza alla cantante, tanto da arrivare a fare una richiesta a Milly Carlucci: “Senti per favore, mi puoi cambiare di posto? Non voglio stare più vicino a lui, mi prende in giro”. Poco dopo Arisa ha rimproverato in maniera ironica Insinna, protagonista di diverse battute: “Ma stasera che hai con me?”.

Un piccolo caso che ha aggiunto un po’ di pepe al programma. Ma quello tra Arisa e Insinna non è stato l’unico screzio tra giurati. A un certo punto Francesco Facchinetti ha fatto una battuta su Caterina Balivo, sostenendo che sotto una delle maschere ci fosse “una sua grandissima amica”: si tratta di Bianca Guaccero, che si vocifera sia una “rivale” della Balivo.

