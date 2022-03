Striscia la Notizia umilia Virginia Raggi: "Urne cinerarie". Grillina cancellata: occhio a queste immagini

07 marzo 2022 a

a

a

Virginia Raggi non è più sindaco di Roma da tempo. Eppure, certi disastri firmati dalla sindachessa grillina restano. Una gestione che i romani difficilmente scorderanno facilmente, tra gaffe, scivoloni e impreparazione. Non a caso, al secondo turno l'esponente del M5s non è neppure riuscita ad arrivare al ballottaggio. Il sipario sulla sua parabola da sindachessa è calato a tempo record.

D'Alema e le armi in Colombia? A "Striscia", la testimonianza-bomba del sindaco: "Quella telefonata..."

Eppure, qualcosa di Virginia Raggi a Roma è rimasta fino a poco fa. E non si parla dell'invasione dei cinghiali, problema che in verità riguarda un po' tutte le ultime amministrazione capitoline. E di quel che è rimasto fino a poco fa se ne è occupata Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 nell'edizione trasmessa luendì 7 marzo e condotta da Francesca Manzini e Gerry Scotti.

Toffanin cede a Pier Silvio Berlusconi, l'ultimo ribaltone a Mediaset: indiscrezioni dai paini alti

Stiamo parlando dei cestini della spazzatura che aveva voluto proprio la Raggi, cestini che ora vanno in pensione. Altro pezzettino di storia M5s cancellata. Ad occuparsi della questione è l'inviato di Striscia Andrea Rivera, che girando per la città mostra come quei cestini stiamo sparendo. E da Striscia poi piazzano anche il carico da novanta, ricordando come quei contenitori in ferro "somigliavano tanto a delle urne cinerarie".

Striscia, addio ai cestini di Virginia Raggi: il servizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.