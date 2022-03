Gf Vip, Alex Belli fuori controllo: "Ne hai bisogno". E regala un... fallo ad Adriana Volpe

08 marzo 2022 a

a

a

Non mancano i colpi di scena al Grande Fratello Vip. Nella terzultima puntata andata in onda lunedì 7 marzo, Alex Belli si è presentato nello studio di Canale 5. Fin Qui nulla di nuovo, se non fosse che ha portato con sé due regali: uno destinato a Sonia Bruganelli, l'altro ad Adriana Volpe. L'ex concorrente del programma di Alfonso Signorini ha fatto ritorno da una vacanza a Sharm el-Sheikh. Così ha portato alla moglie di Paolo Bonolis "la rosa del deserto" e al conduttore un acchiappasogni. È però con la Volpe che si è superato.

Nathalie Caldonazzo trascina Alessandro Basciano in tribunale: "Calunnia", esplode il caso-razzismo

Il compagno di Delia Duran ha infatti donato all'opinionista una "pietra" molto particolare. Una pietra presentata come "energetica" e dalla forma evidentemente fallica. "Ti ho portato una pietra direttamente dal deserto - ha commentato -. È una pietra energetica, so che ne hai tanto bisogno e fanne tesoro".

"Devi solo vergognarti". Lulù e Jessica, brutale rissa tra sorelle: il legittimo sospetto, c'entra la finale?

Immediata la risata in studio, mentre la Bruganelli ha lasciato la poltrona stupita per quanto stesse accadendo. Il siparietto ha divertito anche Signorini che a quel punto ha reclamato la pietra fallica, scambiandolo con l'acchiappasogni: "Tu mi hai chiesto cosa sogno… E chi lo molla più questo. Solo una matta come me". E giù risate.

"Io di nuovo opinionista? A una sola condizione": Sonia Bruganelli, il diktat ad Alfonso Signorini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.