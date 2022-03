Fuori dal Coro, disastro-Mario Giordano: "Vi chiedo scusa, devo confessare...". Cosa manda in onda, gelo a Mediaset

09 marzo 2022 a

a

a

Mario Giordano, nella puntata dell'8 marzo di Fuori dal coro, su Rete 4, ammette di aver commesso un errore: "Vi devo fare una confessione, vi devo chiedere scusa per le immagini sbagliate della scorsa settimana", esordisce il conduttore. "Queste non sono le immagini della metropolitana di Kiev ma di quella di Roma e questi non sono i bombardamenti in Ucraina ma le immagini di un gioco. Sono immagini imperdonabilmente sbagliate", prosegue Giordano.

Qui le immagini mandate in onda per errore a Fuori dal coro

Tank contro civili disarmati, orrore in Ucraina: il video che sconvolge Rita Dalla Chiesa: immagini forti | Guarda

Che da questo errore però ha capito che "questa è una guerra che ha tanti aspetti. Ed è anche una guerra delle immagini". "Anche se quei frame erano sbagliati", conclude Mario Giordano, "colpevolmente sbagliati, nelle metropolitane di Kiev ci sono i rifugiati e i bombardamenti esistono. Il racconto dei nostri inviati è un racconto di verità".

"Un piano folle, ma molto chiaro". Generale Camporini-choc, le ultime informazioni su Putin: "A cosa mira"

Intanto, almeno 10 persone sono morte nei bombardamenti russi contro la città ucraina orientale di Severodonetsk, ha detto questa mattina 9 marzo il responsabile della regione amministrativa di Lugansk in una dichiarazione su Telegram. Secondo Sergyi Gaidai, l'esercito russo ha aperto il fuoco su edifici residenziali e altre costruzioni. Questa stessa regione è stata teatro di pesanti combattimenti per diversi giorni. Kharkiv è ancora bersaglio di bombardamenti da terra e da aria ma non ci sono al momento segnali di un'offensiva di terra. Lo stato maggiore ucraino afferma che i russi si stanno preparando a circondare la città ma alcuni analisti militari sostengono che, dalle immagini satellitari, le forze di Mosca non appaiono organizzate per un attacco imminente.

"Ciò che i medici hanno paura di fare": Maria Rita Gismondo-choc sulle reazioni al vaccino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.