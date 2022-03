Striscia la Notizia, la "farmacia" di Firenze che truffa anche i vip: "Come li hanno raggirati"

10 marzo 2022 a

Chiara Squaglia di Striscia la Notizia è volata a Pontassieve, in provincia di Firenze, per approfondire il caso di Farma de' Medici, un sedicente marchio farmaceutico che incassa i pagamenti degli ordini online senza mandare i prodotti. Un cliente truffato ha detto: "Ho acquistato dei prodotti per un totale di 44 euro. Dopo una decina di giorni il pacco non è arrivato, ho provato a contattarli ma non mi hanno mai risposto". "Le persone che hanno segnalato il raggiro subito sono ormai un migliaio", ha spiegato l'inviata del tg satirico.

Tra gli sfortunati clienti raggirati da questa pseudo farmacia c'è anche una coppia vip, quella composta da Imma Battaglia ed Eva Grimaldi: "Anche noi abbiamo subito una frode online, abbiamo acquistato un integratore del costo di 76 euro e non abbiamo mai ricevuto niente nonostante i ripetuti solleciti via mail, su whatsapp e con telefonate. Ci siamo rivolte alla polizia, che ci ha detto che potevamo avere un rimborso dalla società delle carte di credito".

Una volta raggiunta l'amministratrice unica della società, la Squaglia le ha chiesto come mai incassasse i soldi dei clienti per poi sparire senza inviare i prodotti pagati. La donna, però, ha preferito non rispondere e nascondersi in macchina. A un certo punto sono arrivati i carabinieri che lei aveva chiamato. Solo allora la signora ha deciso di scendere dall'auto. E ha provato a dare delle spiegazioni: "Se qualcuno non è a casa, il pacco va in giacenza per 30 giorni e dopo torna in magazzino...". Di fronte all'insistenza dell'inviata, però, alla fine ha promesso: "Facciamo subito il rimborso, non ci sono problemi".

