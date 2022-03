Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani sbrocca sulle sanzioni contro i russi: "Boiate inutili, siete patetici. Non è da Occidente"

11 marzo 2022 a

a

a

Giuseppe Cruciani perde le staffe. Il motivo? Quelle singole iniziative contro la Russia. A Dritto e Rovescio nella puntata andata in onda giovedì 10 marzo su Rete 4 si parla infatti delle sanzioni contro Vladimir Putin. "Alcune sono giuste - premette il conduttore de La Zanzara -, ma altre come le singole iniziative in cui si rinuncia alla vodka russa o si impedisce che vengano esposte nei musei le opere di Mosca, le trovo delle vere boiate totalmente inutili".

"La morte di questo poveretto...". Mauro da Mantova, violentissimo attacco di Selvaggia Lucarelli a Cruciani

In studio con Paolo Del Debbio, Cruciani torna a parlare dell'esclusione di alcuni atleti russi dalle competizioni, definendo le decisioni "atti discriminatori". "Non dobbiamo fare noi quello che fa o farebbe Putin - prosegue -. È una cosa ridicola, patetica, non da Occidente". Negli ultimi giorni, dopo l'invasione in Ucraina, abbiamo infatti assistito a diverse proposte. Tra queste la scelta dei barman di cambiare i nomi russi di popolari cocktail.

"Ecco qual è la vera violenza: siamo l'unico Paese al mondo". Italiani prigionieri, Giuseppe Cruciani travolge Draghi | Video

Insomma, da Moscow Mule a Kiev Mule, per eliminare il riferimento alla capitale russa e inserire quello alla città ucraina. Ma anche da White Russian e il Black Russian a White Ukranian e Black Ukranian. La Caipiroska, a base di vodka russa (proprio questo la differenzia dalla Capirinha, dove invece l’acolico principe è la cachaça), diventerebbe Caipi Island. Tutte "boiate" per Cruciani.

"Il governo ha fatto la guerra ai non vaccinati. E ora...". Green pass, la bomba di Cruciani su Mario Draghi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.