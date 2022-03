Federica Panicucci, la rivelazione: "Facevo la baby-sitter per Paolo Bonolis, ecco quanto mi pagava". Che imbarazzo...

11 marzo 2022 a

a

a

Tempo di confessioni per Federica Panicucci, il volto Mediaset, che a 54 anni si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera. E nell'intervista snocciola aneddoti sconosciuti, divertenti e interessanti. Uno su tutti: fece da baby-sitter per Paolo Bonolis, quando aveva solo 19 anni. E fu proprio Bonolis ad introdurla nel mondo dello spettacolo.

I due infatti abitavano nello stesso palazzo a Roma. La custode le disse che Bonolis cercava una babysitter per il figlio Stefano, e così la Panicucci si mise a disposizione: come tutti i giovani, infatti, cercava di arrotondare.

"Sembra piuttosto incredibile, però è stato davvero così: ho fatto da babysitter al primo figlio di Paolo Bonolis, Stefano. Aveva nove mesi, quando mi chiamavano badavo a lui", racconta la Panicucci. Che poi aggiunge: "Mi dava 4mila lire all'ora". Insomma, un Bonolis un po' "braccino": uno stipendio basso, anche fatta la tara agli anni che correvano.

"Andavo e scuola e per me era un lavoretto", aggiunge la Panicucci riferendosi al suo lavoro da baby-sitter. "Lui all’epoca faceva il conduttore di Bim Bum Bam. Una sera, mentre ero da lui, gli chiesi di poter accendere la tv per vedere il concorso di modelle The look of the Year, programma che in futuro avrei anche condotto. In quel momento mi disse: Perché non provi anche tu a fare la modella? E mi diede l'indirizzo dell'agenzia che poco dopo mi fece fare il provino per Portobello". E tutto il resto è storia...

