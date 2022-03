C'è posta per te, Gemma Galgani: "Nei titoli di coda...", il dettaglio che la sconvolge

12 marzo 2022 a

C’è posta per te è giunto alla puntata finale di questa edizione, che come tutte le altre ha riscosso un enorme successo a livello di ascolti. D’altronde quando si parlare del programma di Maria De Filippi ci sono pochi dubbi: riesce a coinvolgere tutte le generazioni parlando di storie umane e di legami, spesso interrotti ma recuperabili.

Gemma Galgani, “fedelissima” della De Filippi in qualità di dama del trono over di Uomini e Donne, ha voluto dedicate una lunga riflessione a C’è posta per te, che segue ogni sabato da casa e che la fa sentire spesso coinvolta nelle storie: “Ci siamo emozionati quando si sono riabbracciati genitori e figli dopo anni, abbiamo pianto quando la busta è rimasta chiusa di fronte ad un amore interrotto, ci siamo divertiti e commossi, anche perché chissà quanti di voi ha rivissuto la propria storia, quindi rimanendo coinvolti e probabilmente riaprendo storie, gioie o dolori già vissuti ed inconsciamente farci delle domande”.

Insomma, per la Galgani il programma rappresenta un appuntamento importante e sentito: “Io ho anche pensato e ripensato a quanto i personaggi dello spettacolo sono stati la sorpresa ed il regalo per qualcuno di noi. Per cui, anche questa volta, sono grata a chiunque abbia partecipato alla produzione di questo programma a noi tanto caro e vi dirò di più, quando scorrono i titoli di coda, sono curiosa di leggere quei nomi che ci hanno messo così tanto cuore nel loro lavoro”.

