Non è l'Arena, Povia si alza e... Dito medio in faccia ad Alessandra Moretti: piddina demolita da Giletti

Spazio per "Dito Medio" a Non è l'Arena. Nella puntata andata in onda domenica 13 marzo su La7, Massimo Giletti ha chiesto a Povia di cantare il suo ultimo brano, tra i 12 pezzi inseriti all'interno del suo nuovo disco "Imperfetto". L'opera è stata concepita durante l'anno di lockdown e affronta tematiche sociali alquanto delicate e non propriamente condivise da una certa parte politica e dalla critica di settore. Ma non solo, sempre di fronte agli altri ospiti della trasmissione come l'europarlamentare del Pd Alessandra Moretti, l'artista dice la sua anche sulla guerra in Ucraina.

"Dopo 18 giorni di morte e devastazione, Zelensky è irresponsabile quanto Putin, se non di più: dovrebbe abdicare". Insomma, per Povia anche il presidente ucraino ha le sue colpe: "Una formica non può contrastare un elefante e non può mettere un elefante come gli Stati Uniti alle porte di un altro elefante come la Russia". Critiche poi all'Unione europea, colpevole secondo l'artista di "armare gli ucraini".

"Sì - controbatte la Moretti - abbiamo deciso di armarli, perché abbiamo deciso di porci contro un aggressore". E quando la Moretti ricorda le sanzioni europee contro il Paese di Vladimir Putin, Povia sbotta: "Solletico, se la Russia alza una muraglia di 100 metri, può vivere di risorse proprie". E ancora in dialetto: "Questa qui è fuori di testa, è un'eurodeputata e quindi deve per forza parlare".

Qui l'esibizione di Povia con il suo "Dito medio" a Non è l'Arena

