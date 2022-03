Mattino 5, il gelo di Federica Panicucci: mostrano questo video di Alex Belli, imbarazzo siderale

14 marzo 2022 a

Federica Panicucci a Mattino Cinque News ha parlato del Gf Vip. In vista della finale di questa sera (lunedì 14 marzo). La conduttrice ha mostrato un video di Alex Belli. “Federica questo è un messaggio per te, ti ho un po’ trascurata, so che avete parlato tanto di me… So che mi avete parlato e sparlato. Un bacio a tutti in studio ma soprattutto a te”.

In studio la conduttrice di Mattino 5 non ha potuto fare a meno di lasciar trasparire un lieve imbarazzo, ma ha voluto comunque ringraziare e salutare Alex Belli. “Contenta di sapere che mi vuoi bene”, la risposta ad Alex Belli “Grazie Alex, contenta di sapere che mi vuoi bene e che sei conscio che abbiamo fatto puntate su puntate su di te”, ha detto un po' imbarazzata Federica Panicucci.

La Panicucci ha poi voluto parlare di Delia Duran e di quello che succederà con Alex Belli quando finirà il GF Vip 6. Anche gli opinionisti di Mattino 5 hanno concordato che Alex Belli e Delia Duran saranno ancora una coppia. Andrea Franco Alajmo ha ammesso: “Alex è troppo legato alla vita che gli fa fare Delia Duran per lasciarla, è difficile trovarne un altra”.

