Domenica In, Amanda Lear e la "mign*** ucraina". Furia-Mara Venier, dopo la pubblicità... caos e urla in studio

Il caso "mign***ta ucraina" terremota Domenica In e obbliga Mara Venier a dissociarsi dalle parole di Amanda Lear. Fatto piuttosto irrituale, visto il clima simpatico e amichevole che si respira solitamente nel salotto televisivo della domenica di Rai1. La mitica cantante e conduttrice di origini francesi, 83 anni, è stata protagonista di una intervista esplosiva, con battute molto spinte ("Nella mia vita mi sono drogata e mi sono rimorchiata ragazzi pazzeschi", ha detto a un certo punto) e con in particolare uno scivolone.

Quando la regia manda in onda immagini "d'epoca" della sua carriera, Amanda commenta auto-ironica con quelle parole, "sembra una mign***ta ucraina", che a tutti appare subito drammaticamente fuori luogo visto il momento storico che stiamo vivendo in queste settimane. La Venier non coglie subito la battutaccia, il pubblico reagisce con qualche risatina nervosa e un clima di generale gelo, mentre sui social iniziano a piovere critiche durissime, da rasentare l'insulto. L'intervista cambia subito argomento, ma la polemica è appena iniziata. Tanto che al ritorno dopo la pausa pubblicitaria è la stessa padrona di casa a tornarci su per smarcarsi.

"Quando Amanda se ne è uscita con quella frase, battuta molto infelice, io ho detto subito 'Cosa hai detto?', perché non avevo capito", sottolinea la Venier guardando contrita e amareggiata la telecamera. "Se avessi capito – ha sottolineato alzando la voce, per rispondere a chi la stava accusando di compiacenza con la sua ospite - avrei preso subito le distanze. Le prendo adesso, non è il momento per fare polemiche inutili. Non avevo sentito, quindi stop alle polemiche, altrimenti rimandiamo il pezzettino in cui dico: 'Cosa hai detto'. Se ne è uscita così, in modo istintivo, sapete come è fatta. Questa è stata una battuta infelicissima e chiudiamola qua".

