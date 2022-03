Striscia la notizia, Lorella Cuccarini chiamata d'urgenza: altra bomba Covid in studio, un terremoto a Mediaset

15 marzo 2022 a

a

a

Lorella Cuccarini sostituirà Francesca Manzini positiva al Covid-19. Da oggi, mercoledì 16 marzo, e fino a sabato 19 dietro il bancone di Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti ci sarà una conduttrice d’eccezione: la più amata dagli italiani. Per Lorella Cuccarini che sostituirà Francesca Manzini positiva al Covid-19, è un debutto assoluto alla conduzione del Tg satirico di Antonio Ricci, con cui però ha già lavorato per i programmi Odiens e Paperissima.

"Contagiata Francesca Manzini". Striscia, dramma-Covid: ribaltone all'ultimo secondo, chi conduce al suo posto

"Ho fatto parte della squadra di Antonio Ricci per 14 anni. Ad Antonio e al suo gruppo di lavoro devo parte della mia carriera. Sarà un po' come tornare a casa a divertirmi con loro. Lavorare poi al fianco di Gerry, per la prima volta, è un privilegio", ha detto la conduttrice.

"Per 10mila euro...". Massimo D'Alema e le armi in Colombia? Striscia, un'intercettazione esplosiva | Video

La Cuccarini torna a condurre un programma Mediaset, dove fino a questo momento è stata impegnata ad Amici. La scorsa estate si era vociferato di un suo possibile rilancio nella domenica pomeriggio di Canale 5 con un programma tutto suo, ma nulla è andato a conclusione. Invece da lunedì 21, previo tampone negativo, alla conduzione di Striscia con Scotti dovrebbe tornare Francesca Manzini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.