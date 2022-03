Silvia Toffanin al posto di Maria De Filippi, la bomba di Dagospia: non solo Pier Silvio, chi spinge per il cambio

17 marzo 2022 a

a

a

Ormai Silvia Toffanin è al centro di indiscrezioni televisive. E non si parla soltanto di Verissimo, il programma che conduce su Canale 5, ora con doppio appuntamento settimanale. Già, perché ora Dagospia lancia una vera e propria bomba. Ci sarebbe un progetto, segreto e clamoroso, per il prossimo futuro della compagna di Pier Silvio Berlusconi.

"Ma scherzi?". Dopo il GfVip, Miriana Trevisan massacra Biagio D'Anelli, anche la Toffanin resta di sasso

Secondo quanto scrive Dagospia, infatti, non si esclude un arrivo della Toffanin a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi, uno dei programmi più longevi e di successo del Biscione e dell'intera televisione italiana. Secondo quanto scritto da Dagospia, a sostenere il progetto, oltre a Pier Silvio ci sarebbe anche l'agente della Toffanin, Graziella Lopedota, personaggio un poco defilato ma molto potente in ambito televisivo.

"Qui c'è aria fresca, lì...". Pretelli esagera dalla Toffanin. Battutaccia su Mara Venier, lei lo umilia in diretta

Insomma, a Mediaset in molti sono pronti a scommettere sulla consacrazione della Toffanin, oggi 42 anni, che si candida ad essere l'erede niente meno che della De Filippi, ovvero la conduttrice per certo più seguita della televisione italiana. E due circostanze, sempre secondo Dagospia, confermerebbero la prossima "promozione" della Toffanin in prima serata, magari davvero a C'è posta per te: la prima, la recente ospitata a Michelle Impossibile di Michelle Hunziker; la seconda, la settimana di conduzione a Striscia la Notizia, il tiggì satirico di Canale 5. Insomma, non ci resta che aspettare: avrà già una prima serata il prossimo anno? E davvero un giorno arriverà al posto della De Filippi? Ai posteri l'ardua sentenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.