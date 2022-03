Striscia la Notizia, Lorella Cuccarini ridicolizza Gerry Scotti: "Con quella stazza...", gelo a tempo record

17 marzo 2022 a

Causa Covid, un esordio a Striscia la Notizia: ecco alla conduzione Lorella Cuccarini, che sostituisce Francesca Manzini, colpita dal virus e in attesa di guarigione. Non si tratta di esordio assoluto al tg satirico di Canale 5, ma di esordio assoluto per "la più amata dagli italiani" in coppia con Gerry Scotti. Il tutto nella puntata di Striscia in onda nella serata di mercoledì 16 marzo.

Ad introdurla, ovviamente, ci pensa Gerry. Ed eccola, Lorella, scendere dalla scala: "Che emozione". I due, dunque, ricordano come in trent'anni di carriera hanno più volte preso parte ai programmi l'uno dell'altra e viceversa, anche se, come detto, una vera e propria conduzione in tandem non era mai capitata.

E così, dopo i convenevoli, ecco "il provino", chiesto dalla Cuccarini, che è anche professoressa ad Amici di Maria De Filippi, proprio a Gerry Scotti. Di che si tratta? Presto detto: partono le note de La notte vola, l'eterno brano-tormentone di Lorella, e i due si cimentano in un balletto.

"Ti darei un sette", dice la Cuccarini terminata la danza. E Gerry Scotti, portandosi le mani al volto: "Sette! Un sette dalla Cuccarini". Ma lei: "Non ho finito... 7-4-7". "Il jumbo?". "Diciamo che... con quella stazza sembri un aereo di linea", lo infilza la Cuccarini per il fatto di essere sovrappeso. "Mi ha dato del jumbo...", ribadisce Gerry Scotti, un pizzico sconsolato.

