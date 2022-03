Striscia la Notizia, Ilary Blasi e Signorini: "Ricomincio a trom***e". Velenoso retroscena: cosa c'è dietro"

18 marzo 2022 a

A Spetteguless, la seguitissima rubrica di Striscia la Notizia sul gossip, trionfa la reunion tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini, che si sono ritrovati di nuovo insieme dopo essersi scambiati il timone al GfVip. Un incontro di fuoco che si è meritato l'intero podio della classifica. "Dopo la fugace passione avvenuta in diretta - ha detto Gerry Scotti nel servizio, riferendosi ai baci a stampo che i due si sono scambiati negli anni passati - Ilary ha scaricato Signorini, lo vede più come un amico".

Durante l'ospitata alla finale del GfVip, infatti, la conduttrice ha detto al collega: "Ti devo dire una cosa da amica, perché qui tutti lo pensano ma nessuno lo dice: basta, il pubblico è esasperato, non ce la fa più. Ti prego Alfonso, da stasera sparisci, trovati un hobby, comprati un cane". "Forse comincio a trom**re, scusate, è da sei mesi che non si batte chiodo", ha risposto allora Signorini.

Qui il servizio di Striscia la Notizia sulla reunion tra Ilary Blasi e Alfonso Signorini

Nel servizio, poi, Gerry ha continuato: "Il messaggio lanciato da Signorini mentre era con Ilary è un messaggio in codice per il suo sogno proibito". A quel punto viene mandato in onda un video vecchio nel quale il conduttore, parlando del marito della Blasi, dice: "Quanto è bono Totti". Durante la reunion, tra l'altro, Signorini alla collega ha detto: "Visti i rumors che sento sul tuo conto, se vuoi io ti posso prestare Alex Belli". "Signorini sta cercando di maritare Ilary - ha spiegato Scotti - ma la Blasi Belli non lo vorrebbe nemmeno fuori casa".

