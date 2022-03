Non è l'Arena, Massimo Giletti a Odessa: "Una scelta pericolosa". Ore di tensione: se ci fossero problemi durante la diretta...

20 marzo 2022 a

Tutto pronto per la "puntata di guerra" di Non è l'Arena, quella di questa sera, domenica 19 marzo, in onda su La7. Massimo Giletti condurrà in diretta dall'Ucraina, da dove sta raccontando il conflitto in veste di inviato. Si trova a Odessa, per le precisione. E a Rtl 102.5, il conduttore ha spiegato: "Ho fattola scelta rischiosa di venire qua".

Già, i pericoli infatti sono tangibili. La7 nel frattempo ha diffuso in video in cui vengono anticipate alcune immagini della puntata, comprese quelle della caserma a Mykloaiv colpita lo scorso venerdì dai missili russi. "Quando siamo arrivati ho visto estrarre i corpi di tantissimi ragazzi molto giovani", ha spiegato Giletti intervenendo allo speciale su La7 di Enrico Mentana.

A guidare la puntata dallo studio ci sarà Luca Telese, pronto ad assumere le redini della diretta in caso di problemi tecnici, che sono all'ordine del giorno per chi si collega dall'Ucraina. "Credo che chi deve raccontare la guerra la deve anche vedere e non basta vederla seduti in un salotto", ha commentato Giletti spiegando ulteriormente la sua scelta di andare in Ucraina.

