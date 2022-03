Che tempo che fa, Luigi Di Maio rassicura gli italiani: "Pronti ad un eventuale ricatto della Russia sul gas"

20 marzo 2022 a

a

a

"Ho fatto diversi viaggi nei paesi partner dell'Italia, dal Congo all'Angola, al Mozambico e tutti ci hanno detto sì ad aumentare la partnership energetica che ci permetterà di affrontare entro l'inverno la criticità di un eventuale ricatto dal gas russo. Voglio dire ai cittadini italiani che c'è sempre un'alternativa per potenze economiche e democratiche come l'Italia. Non dipendiamo mai da un solo Paese, abbiamo tanti partner nel mondo e grazie alla nostra storia possiamo costruire strade alternative a eventuali ricatti". Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, ospite a "Che Tempo che Fa" su Rai3 e condotto da Fabio Fazio cerca di rassicurare gli italiani.

"970 euro al minuto". Provano a farci soldi? Si muove Papa Francesco: vergogna in Rai, indiscrezioni clamorose

"Come sapete i negoziati sono in corso ma prima bisogna lavorare a tregue umanitarie localizzate sul campo e per farlo domani l'Italia chiederà all'Ue di stabilire un tavolo permanente con l'Unhcr e la Croce rossa per creare i presupposti per tregue localizzate. Non abbiamo tempo aspettare l'accordo di pace", ha poi spiegato il ministro degli Esteri parlando di un possibile cessate il fuoco.

“Anche Putin è preoccupato”. Fazio, l'indiscrezione-bomba da Mosca: la crisi ucraina è sfuggita di mano?

"Sono 276 gli italiani ancora in Ucraina, stiamo seguendo tutti i casi nelle aree più colpite, la maggioranza di loro dichiara di voler restare. In una settimana siamo passati da 400 a 276 italiani. Sono 115 i bambini morti in Ucraina fino ad ora", ha poi concluso con una serie di notizie che riguardano gli italiani in Ucraina e la triste notizia sui bambini ucraini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.