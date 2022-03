Che tempo che fa, Luca Zingaretti col volto gonfio? Fabio Fazio, la domanda che fa calare il gelo

21 marzo 2022 a

a

a

Luca Zingaretti è stato tra gli ospiti di Fabio Fazio nel corso della puntata di Che tempo che fa, andata in onda domenica 20 marzo su Rai 3. Il noto attore, 60 anni, ha ripercorso alcune tappe della sua carriera e ha parlato del suo ultimo progetto lavorativo, quello che lo vede impegnato nella serie tv “Il Re”, che viene trasmessa da Sky a partire dal 18 marzo.

"Code sulla A26". Luciana Littizzetto, burla e gufata: il mattino dopo inferno in autostrada. In Liguria

Nel mezzo c’è stata una domanda un po’ insolita da parte del padrone di casa, che ha notato un gonfiore sul volto dell’attore, poco sotto l’occhio destro: “Ma niente, un insetto - ha risposto il diretto interessato -, mi ha punto un insetto, anzi grazie che lo hai detto”. “Un insetto cattivo”, ha scherzato Fazio. “Molto cattivo, hai visto cosa ho? Ho preso anche qualcosina ma non si sgonfia”, ha concluso Zingaretti. L’intervista è poi proseguita fino ad arrivare al gran finale, quello in cui l’attore ha interpretato le parole che Pier Paolo Pasolini scrisse nel 1943, in piena seconda guerra mondiale, al suo amico Franco Farolfi.

"Siamo pronti ad un eventuale ricatto della Russia sul gas". Di Maio da Fazio cerca di rassicurare gli italiani

“La guerra non mi è mai sembrata tanto schifosamente orribile come ora - scriveva PPP - ma non si è ma pensato cos’è una vita umana? Probabilmente devo la mia salvezza alla fantasia, che sa trovare un’immagine concreta ad ogni sentimento. Così al doloro e continuamente sofferto urgere dei sentimenti, corrisponde in me, un riordinamento poetico”.

"Perché la guerra ora può deflagare". L'ambasciatore in Ucraina Zazo: scenario da incubo da Fazio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.