Domenica In, Francesco Paolantoni sulla sedia a rotelle: "Mi sono buttato sotto un'auto"

27 marzo 2022 a

"Mi sono buttato sotto un’auto". Ingresso choc per Francesco Paolantoni a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier e in onda ogni domenica su Rai 1. Il comico, che il pubblico è solito vedere a Stasera tutto è possibile accanto a Stefano De Martino e Biagio Izzo su Rai 2, è entrato in studio su una sedia a rotelle. E quando la conduttrice gli ha chiesto cosa fosse successo, lui ha risposto in maniera ironica di essersi buttato sotto a una macchina: "L'ho fatto in tuo onore. Ho il vizio di buttarmi a capofitto nelle cose", ha detto riferendosi alla sfortuna della Venier, che spesso si fa male.

Parlando con tono serio, poi, Paolantoni ha spiegato: "Sono caduto come un cretino, con lo scooter. Mi sono fatto una frattura importante”. E Mara allora lo ha interrotto con una battuta: "Ti capisco. Sono tutta fratturata". Tra gli ospiti del programma, poi, c'è stato anche Stefano De Martino, al quale la conduttrice ha rivolto molti complimenti per il percorso fatto finora.

"Sono molto felice per te - ha detto Mara all'inizio dell'intervista a De Martino - e per la strada che hai fatto”. In particolare ha sottolineato la sua bravura nel condurre Stasera tutto è possibile insieme alla sua squadra di lavoro. E quando gli ha fatto notare che tutti gli vogliono bene, lui ironicamente ha risposto: “Perché non mi conoscono bene”.

