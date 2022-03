Striscia la Notizia massacra Roberto Mancini: tapiro d'oro? Molto peggio: l'impensabile reazione del Ct

28 marzo 2022 a

Un tapiro normale non bastava, no. Valerio Staffelli ha deciso di farne recapitare uno gigante a Roberto Mancini in seguito alla clamorosa eliminazione della Nazionale italiana dai playoff per il Mondiale di Qatar 2022. Uscire contro la modesta Macedonia è stato un durissimo colpo per chiunque, a partire dagli attori direttamente coinvolti: dopo qualche giorno di riflessione, il ct azzurro ha comunque deciso di proseguire la sua avventura alla guida della Nazionale.

Inoltre Mancini ha reagito con classe alla consegna del tapiro gigante, che è stato ritirato dal “vincitore” per la prima volta nella storia di Striscia la Notizia. “Il tapiro gigante è più che meritato - ha commentato il commissario tecnico ai microfoni di Staffelli - ero fiducioso, purtroppo ogni tanto le cose vanno male. Ma io non mollo, ci riproviamo per il prossimo Mondiale”. Insomma, Mancini è riuscito a sdrammatizzare e poi ha fatto aprire i cancelli di Coverciano per far entrare la troupe del tg satirico di Canale 5 e far depositare il tapiro gigante, che ha richiesto l’utilizzo di un camioncino.

In precedenza Mancini aveva motivato la decisione di rimanere in carica: “Ho parlato con il presidente Gravina, siamo allineati su tutto e mi fa piacere. Ne riparleremo dopo la partita, ragioneremo con calma su quello che c’è da migliorare per il futuro. Sono ancora giovane e volevo vincere Europeo e Mondiale, per il secondo mi serve ancora tempo. E poi mi piace il mio lavoro, so che posso divertirmi ancora molto e con i ragazzi posso riorganizzare qualcosa di importante”.

