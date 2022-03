Striscia la Notizia, la statua di Vladimir Putin in Toscana: "Non toccatela", chi c'è dietro l'omaggio allo zar

29 marzo 2022 a

Tutto vero. In Italia c'è una statua di Vladimir Putin, lo zar sanguinario e presidente della Federazione russa che ha scatenato l'inferno in Ucraina. Non è certo un mistero che Putin abbia parecchi ammiratori nello Stivale, ma forse non tutti sapevano della statua. Una vicenda su cui, dopo gli articoli del weekend, ha indagato anche Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, che ha proposto un servizio sul caso nella puntata di lunedì 28 marzo.

A "indagare" sulla stata di Vladimir Vladimirovich Putin ci ha pensato l'inviata Chiara Squaglia, che è andata a Vagli di Sotto, provincia di Lucca, Toscana, dove i cittadini hanno dato il via a una petizione per rimuovere la statua dello zar. Il monumento, per inciso, si trova al Vagli Park, nel parco tematico che prende il nome "Dell'onore e del disonore". E nello spazio vengono raccolte le statue di alcuni personaggi della storia recenti, alcuni meritevoli di onore e altri, appunto, di disonore.

E per gli abitanti di Vagli di Sotto, 844 anime, la statua di Putin non merita né l'uno né l'altro: merita soltanto di essere abbattuta. Ma non solo: nella petizione chiedono anche, una volta abbattuta, di fare a pezzi la statua per ricavarne dei souvenir da vendere in beneficenza. Obiettivo, raccogliere fondi e devolvere il ricavato a favore dell'Ucraina. Peccato, però, che l'ex sindaco che fece realizzare la statua né l'attuale sindaco siano d'accordo nel rimuovere e distruggere l'omaggio a Putin. Perché?

